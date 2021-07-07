У Британії зафіксували максимум з кінця січня нових заражень коронавірусом

У Британії зафіксували 28 773 нових випадки заражень коронавірусом Це найвищий показник з 29 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Разом з повідомленням про нові зараження йдеться і про кількість смертельних випадків - 37 за добу.

На тлі зростання нових заражень міністр охорони здоров'я Великобританії повідомив, що з 16 серпня особам, які отримали подвійне щеплення, більше не потрібно буде ізолюватися після контакту з людьми, хворими на COVID.

Повідомляється і про те, що в понеділок у Великобританії було введено 224 776 вакцин проти коронавірусу: 76962 перших і 147814 - других доз.