RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Британії зафіксували максимум з кінця січня нових заражень коронавірусом

Автор: Артур Родивилов

У Британії зафіксували 28 773 нових випадки заражень коронавірусом Це найвищий показник з 29 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Разом з повідомленням про нові зараження йдеться і про кількість смертельних випадків - 37 за добу.

На тлі зростання нових заражень міністр охорони здоров'я Великобританії повідомив, що з 16 серпня особам, які отримали подвійне щеплення, більше не потрібно буде ізолюватися після контакту з людьми, хворими на COVID.

Повідомляється і про те, що в понеділок у Великобританії було введено 224 776 вакцин проти коронавірусу: 76962 перших і 147814 - других доз.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасований. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, Британський прем'єр запропонував план ослаблення карантину в Англії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус