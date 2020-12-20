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У Британії зафіксували майже 36 тисяч випадків COVID, найбільший добовий приріст

Великобританія, Неділя 20 грудня 2020 18:58
У Британії зафіксували майже 36 тисяч випадків COVID, найбільший добовий приріст
Фото: британці в аеропорту Юстон в Лондоні (theguardian.com)
Автор: Роман Тверденко

У Великобританії за останню добу зафіксували 35 928 випадків зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст за час пандемії в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Загальна кількість випадків зараження в країні досягло 2 040 147. Також зафіксовано 326 смертей від коронавірусу, всього - 67 401.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину.

Також локдаун вводять Уельс і Шотландія з 20-го і 26 грудня відповідно. Пом'якшення заходів заплановано тільки на день Різдва 25 грудня.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який поширюється швидше.

Він поширюється на 70% швидше і поки невідомо, як з ним справляється вакцина Pfizer, якою вже вакцинують у Британії та деяких інших країнах світу.

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