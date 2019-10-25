ru
ua

У Британії затримані двоє підозрюваних у справі про загибель 39 людей у вантажівці

Новини » Надзвичайні події   

Затримані 38-річний чоловік та 38-річна жінка з Уоррінгтона

У Великобританії затримані двоє підозрюваних у справі про загибель 39 мігрантів у вантажівці. Про це повідомляє Sky News.

Зазначимо, трейлер, в якому були знайдені тіла 39 громадян Китаю, 15 жовтня був орендований в офісі компанії Global Trailer Rentals, розташованій в Північній Ірландії.

РБК-Україна писало, що в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Водій вантажівки був заарештований за підозрою у вбивстві. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

Як повідомлялося, усі 39 людей, чиї тіла були знайдені в вантажівці в Англії, були громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері була -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.

Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському Сивохо став радником секретаря РНБО
Читати всі новини