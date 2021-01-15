В Британії виявили перший випадок "бразильського" штаму COVID-19

У Великобританії виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу. Він був привезений з Бразилії.

Про це повідомляє Daily mail.

За словами професора Венді Барклай, завідувача кафедри вірусології грипу Імперського коледжу Лондона, існує два різних типів "бразильських" варіантів COVID-19.

Один з двох штамів був отриманий в Японії від деяких японців, які приїхали з Бразилії, а другий "більш поширений в Бразилії".

Як відомо, що новий штам приносить важкі симптоми. І вчені припускають, що людина, котра коронавірус, при зіткненні з "бразильським" штамом може знову захворіти.

Нагадаємо, раніше Британія заборонила в'їзд з Португалії, Бразилії і ще 14 країн через виявлення нового штаму коронавірусу з Бразилії.

Крім того, в кінці грудня в Бразилії підтвердили два нагоди нового штаму коронавірусу. У двох тестах на коронавірус знайшли "британську" мутацію.

Раніше повідомлялося, що на території Кенії знайшли 16 нових видів коронавірусу. Таких видів ще не знаходили в інших точках планети.