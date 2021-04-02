У Британії виступили проти запровадження внутрішніх паспортів COVID-вакцинації

Позицію британських депутатів підтримують кілька правозахисних організацій, включаючи Liberty, Big Brother Watch, Privacy International і Об'єднаний рада допомоги іммігрантам (JCWI).

Раніше ідею внутрішніх паспортів вакцинації висунув уряд. Ініціативу підтримав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який рекомендував прискорити тестування цієї системи.

За даними джерел видання в британському уряді, внутрішні паспорти вакцинації могли б використовувати компанії для послаблення заходів щодо соціальної дистанції на території офісів.

Крім того, влада припускає, що паспорти вакцинації можна використовувати для відвідування спортивних і культурних заходів.

Один з варіантів підтвердження здоров'я громадян планують випробувати 18 квітня, коли на стадіоні "Уемблі" відбудеться півфінал Кубка Англії. На нього буде продано 4 тисяч квитків. Проте кожен відвідувач повинен буде пред'явити негативний COVID-тест, зроблений не пізніше ніж за 24 години до заходу, а після матчу також необхідно буде зробити ПЛР-тест вдома.

Депутати вважають, що пред'явлення паспортів вакцинації для відвідування заходів всередині країни суперечать "британському духу". Також, на їхню думку, їх введення загострить суперечності і дискримінацію в країні.