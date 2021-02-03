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У Британії вакцинували від COVID 10 млн жителів

Автор: РБК-Україна

У Великобританії першу дозу COVID-вакцини отримали вже 10 млн жителів країни. Таким чином, провакциновано вже 15% населення Сполученого Королівства.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок в Twitter.

"Вже 10 млн осіб отримали першу дозу вакцини від COVID. Це дуже важлива віха в боротьбі, яку наша країна веде з цим вірусом. З кожним уколом загроза для всіх нас трохи зменшується, і я хочу подякувати за ту роль, яку вони відіграють у загальній справі", - написав міністр.

Нагадаємо, вакцинація в Британії почалася 8 грудня. В цей час мешканців Сполученого Королівства вакцинують препаратами Pfizer і AstraZeneca.

Раніше повідомлялося, що в Великобританії дозволять робити щеплення проти COVID-19 різними вакцинами, попри відсутність даних про ступінь імунітету, що забезпечується змішуванням доз. Однак лише в рідкісних випадках.

Крім того, в середині січня Британія почала вакцинацію громадян старше 70 років. і "вразливих" хворих.

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