У Британії за добу майже вдвічі зросла кількість померлих від COVID-19

У Великобританії за останню добу від коронавірусу померли 823 людини. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Британії.

Так, за минулу добу в лікарнях померли 823 пацієнти з COVID-19, вдень раніше повідомлялося про 449 летальних випадках.

У Британії зафіксували 4301 новий випадок коронавіруса, а загальне число інфікованих досягло 129 044.

З початку пандемії від коронавіруса в британських лікарнях померли 17 337 пацієнтів. Ці дані не включають летальні випадки у будинках престарілих.

Нагадаємо, офіційна смертність від коронавірусу в Англії та Уельсі була занижена майже наполовину. Реальні показники смертності в цих двох країнах були на 41% більше, ніж щоденні дані уряду до 10 квітня.

Крім того, у Британії різко знизилась добова смертність від коронавірусу. Зокрема, за 18 квітня на території Сполученого Королівства було зафіксовано 596 смертей від коронавіруса, тоді як за попередні добу від хвороби померли 888 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків з початку пандемії перевищила 16 тисяч.