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У Британії за добу від COVID-19 померли понад півтисячі осіб

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 17:03
У Британії за добу від COVID-19 померли понад півтисячі осіб
Ілюстративне фото (flickr.com/tangosierraone)

Кількість летальних випадків перевищила 2 тисячі

У Британії за останню добу жертвами коронавірусу стали понад півтисячі хворих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За даними британського Департаменту охорони здоров'я, станом на 9 ранку середи, 1 квітня, на території Сполученого Королівства було зафіксовано 29 474 випадків захворювання на коронавірус. З них 2 352 випадки - летальні.

Зазначається, що за останню добу від коронавірусу померли 563 людини, що є найбільшим показником смертності з початку спалаху COVID-19 у Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Словаччині зафіксували першу смерть від коронавірусу. Жертвою коронавірусу стала 60-річна людина. Хворий помер від пневмонії вдома, через кілька днів після того, як його виписали з лікарні. Однак тест на коронавірусу у лікарні йому не робили.

Також РБК-Україна писало, що у США зафіксували найбільшу добову кількість летальних випадків від коронавірусу. За добу у США від коронавірусу померли 912 осіб. Загалом жертвами коронавірусу в США стали понад 4 тисячі хворих.

Крім того, у МОЗ розповіли, що не у всіх летальних випадках в Україні причиною смерті став саме коронавірус. Найбільша кількість летальних випадків реєструється у хворих із цукровим діабетом.

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