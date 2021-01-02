У Британії за добу майже 58 тисяч випадків зараження COVID

У Великобританії за останню добу виявили майже 58 тисяч випадків зараження коронавірусом. Це найбільший показник за час пандемії.

Про це повідомляє Reuters.

У Британії заразилися ще 57 725 осіб, 445 пацієнтів померли за добу. У суботу п'ятий день поспіль повідомили про зараженні більше 50 тисяч людей.

Всього за період пандемії в країні заразилися 2 599 789 осіб, померли 74 570 осіб.

Раніше сьогодні повідомлялося, що профспілки вчителів Британії закликають не відновлювати навчання у початкових класах на наступному тижні або ж надати їм дані, на підставі яких уряд вирішив випустити учнів початкової школи на уроки.

Вчора, 1 січня, стало відомо, що на наступному тижні не будуть відкриті початкові школи в Лондоні. Цього домігся мер британської столиці Садок Хан.

Нагадаємо, в Англії з 31 грудня збільшилася кількість регіонів, де буде запроваджено четвертий рівень карантину. Посилені обмеження будуть діяти на 75% території.