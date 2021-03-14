У Британії не сумніваються, що восени будуть нові сплески зараження коронавірусом

Восени напевно будуть нові хвилі зараження коронавірусом. Вакцинація не позбавить відразу і назавжди від циркуляції вірусу.
Про це заявив глава Національного офісу статистики Великобританії Ян Даймонд, повідомляє The Telegraph.
Він зазначив, що ситуація буде складатися скрізь по-різному, виходячи з того, у скількох людей будуть антитіла до вірусу.
"Ми повинні визнати, що вірус нікуди не зникне. Не сумніваюся, що восени буде нова хвиля заражень", - сказав Він.
Нагадаємо, в половині з 20 областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан і Венеція, з 15 березня вводяться нові обмеження через коронавірус, які будуть діяти до 6 квітня.
Також повідомлялося, що ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Станом на 14 березня рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах.