У Британії скоротили період самоізоляції через коронавірус

Зміни набули чинності з понеділка, 17 січня. Вони діють для мешканців, якщо негативний результат тесту буде підтверджений на п'ятий та шостий дні.

Такий захід був вимушений, щоб допомогти вирішити проблему нестачі кадрів у державних службах, дозволивши людям повернутися до роботи раніше.

Уряд заявив, що дослідження показало, що від 20% до 30% людей ще заразні до шостого дня. Проте відсоток знижується, якщо два тести показують негативний результат, а ізоляція закінчується на шостий день.

"Це збалансований та пропорційний підхід до відновлення додаткових свобод та зниження навантаження на основні громадські служби у зимовий період. Вкрай важливо, щоб люди припинили самоізоляцію лише після двох негативних тестів, щоб переконатися, що вони не заразні", - сказав міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що період самоізоляції за умовчанням залишається 10-денним, і що люди можуть закінчити його достроково, лише якщо вони отримають два негативні результати у наступні дні.