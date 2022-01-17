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У Британії скоротили період самоізоляції через коронавірус

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Британія, Понеділок 17 січня 2022 10:30
У Британії скоротили період самоізоляції через коронавірус Фото: у Британії скоротили термін самоізоляції (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Британії скоротили термін самоізоляції через коронавірус. Тепер люди можуть вийти з ізоляції через п'ять повних днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зміни набули чинності з понеділка, 17 січня. Вони діють для мешканців, якщо негативний результат тесту буде підтверджений на п'ятий та шостий дні.

Такий захід був вимушений, щоб допомогти вирішити проблему нестачі кадрів у державних службах, дозволивши людям повернутися до роботи раніше.

Уряд заявив, що дослідження показало, що від 20% до 30% людей ще заразні до шостого дня. Проте відсоток знижується, якщо два тести показують негативний результат, а ізоляція закінчується на шостий день.

"Це збалансований та пропорційний підхід до відновлення додаткових свобод та зниження навантаження на основні громадські служби у зимовий період. Вкрай важливо, щоб люди припинили самоізоляцію лише після двох негативних тестів, щоб переконатися, що вони не заразні", - сказав міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що період самоізоляції за умовчанням залишається 10-денним, і що люди можуть закінчити його достроково, лише якщо вони отримають два негативні результати у наступні дні.

Нагадаємо, у Британії кількість заражень COVID-19 за останню добу стала найменшою з 15 грудня. За добу зареєстрували близько 82 тисячі хворих.

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