RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Британії найнижчий приріст нових COVID-випадків більше ніж за 5 місяців

Автор: Роман Тверденко

У Британії за останню добу зафіксували 5 177 випадків зараження коронавірусом. Це найнижчий показник за 5,5 місяців.

Про це повідомляє The Guardian.

Попередній найнижчий показник був зафіксований 22 вересня, коли виявили 5 079 нових випадків зараження.

Також, середній відсоток захворюваності у Великобританії за цей тиждень впав на 31,3% у порівнянні з тижнем 22-28 лютого.

Всього в Британії за весь час пандемії зафіксували 4 218 520 випадків зараження, а також 140 062 смерті (дані за неділю ще не опубліковані).

Раніше Велика Британія заявила, що обмеження на експорт вакцин проти COVID-19 може поставити під загрозу глобальну боротьбу з вірусом. Лондон очікує від Європейського Союзу "виконання зобов'язань, взятих на себе в рамках своєї програми вакцин".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВеликобританияКоронавірус
Читайте також
"Червона" зона на Закарпатті: для робітників організують спецперевезення
Добовий приріст хворих на COVID у світі досяг найвищого рівня за місяць
Нідерланди змінили вимоги щодо COVID-тестів для авіапасажирів з України
Прогноз погоди