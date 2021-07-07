У Британії вирішили звільнити щеплених від ізоляції при контакті з хворими на COVID

У Великобританії з 16 серпня скасують самоізоляцію для тих, хто контактував з хворими COVID-19, але до цього пройшов повну вакцинацію від коронавірусу. Також від обов'язкового карантину після контакту з хворим звільнять осіб молодше 18 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
При цьому і діти, і вакциновані будуть зобов'язані піти на самоізоляцію, якщо у них виявиться позитивний результат тесту на коронавірус.
"З 16 Серпня будь-кому, у кого був тісний контакт з коронавірусом, що заразився, більше не доведеться самоізолюватися в разі, якщо він пройшов повну вакцинацію", - сказав міністр.
Для тих, хто отримає друге щеплення незадовго або після 16 серпня, послаблення почнеться діяти через два тижні після завершення вакцинації.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасований. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, Британський прем'єр запропонував план ослаблення карантину в Англії.