У Британії дозволили швидке схвалення вже затверджених СOVID-вакцин

Британський регулятор не вимагатиме масштабних клінічних досліджень для вакцин від коронавірусу, які адаптували до нових штамів. Це стосується тих препаратів, які вже отримали дозвіл на використання в країні.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Регуляторне агентство з лікарських препаратів та виробів медичного призначення (MHRA) буде вимагати дані, що підтверджують імунну відповідь на нову версію вакцини через тести на зразках крові. Це потребує менше часу і зусиль.

Також виробники повинні будуть надавати дані про те, що вакцина є якісною і безпечною.

"Цей підхід грунтується на випробуваному і відтестованому процесі затвердження, який використовувався для сезонних вакцин від грипу, для яких щороку необхідні зміни, щоб пристосувати їх до циркулюючих штамів", - йдеться у повідомленні.