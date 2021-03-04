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У Британії дозволили швидке схвалення вже затверджених СOVID-вакцин

Новость на русском → Лондон, Четвер 04 березня 2021 15:40
У Британії дозволили швидке схвалення вже затверджених СOVID-вакцин Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Британський регулятор не вимагатиме масштабних клінічних досліджень для вакцин від коронавірусу, які адаптували до нових штамів. Це стосується тих препаратів, які вже отримали дозвіл на використання в країні.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Регуляторне агентство з лікарських препаратів та виробів медичного призначення (MHRA) буде вимагати дані, що підтверджують імунну відповідь на нову версію вакцини через тести на зразках крові. Це потребує менше часу і зусиль.

Також виробники повинні будуть надавати дані про те, що вакцина є якісною і безпечною.

"Цей підхід грунтується на випробуваному і відтестованому процесі затвердження, який використовувався для сезонних вакцин від грипу, для яких щороку необхідні зміни, щоб пристосувати їх до циркулюючих штамів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський союз спростив процедуру схвалення вакцин від коронавірусу, які адаптовані до мутацій коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Британії розробляють вакцину від коронавірусу, яка буде ефективна проти більшості штамів.

Крім того, у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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