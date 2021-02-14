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У Британії проведуть масове тестування на "африканський" штам коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Великобританії проведуть масове тестування жителів у зв'язку з виявленими випадками зараження штамом коронавіруса, вперше зафіксованим в ПАР. Тестування пройде в окремих районах графства Гемпшир.

Про це повідомляє Sky News.

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Зокрема, пройти тестування запрошують мешканців міст Волсолл і Міддлсбро і окремих районів графства Гемпшир.

"Нові мутації вірусу з'являються у все більшій кількості міст по всій країні. Зараз важливо зрозуміти, цей штам вже циркулює в Мідлсбро", - заявив мер Енді Престон.

Минулого тижня подібне тестування запустили в окремих районах Манчестера, Кента і Суррей.

Нагадаємо, у Великобританії вчені працюють над розробкою вакцини від коронавірусу, ефективною проти більшості штамів. Вона повинна буде діяти проти ядра вірусу.

Також Оксфордський університет почав дослідження для оцінки безпечності та імунної відповіді вакцини COVID-19, розробленої спільно з AstraZeneca Plc. Дослідження визначить, чи ефективна вакцина для людей у віці від 6 до 17 років.

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