У Британії запропонують кожному дорослому вакцинуватися від COVID-19 до осені

Глава Міністерства охорони здоров’я Великобританії Метт Хенкок заявив, що до осені вакцинуватися від COVID-19 запропонують кожному дорослому жителю країни. Зараз у державі вакциновано біля двох мільйонів людей.

Про це повідомляє ВВС.

Міністр зазначив, що з 11 січня планується збільшити кількість щоденних щеплень.

"За останній тиждень ми вакцинували більше людей, ніж за весь грудень, тому ми прискорюємо впровадження", - підкреслив Хенкок.

За його словами, до середини лютого планують вакцинувати загалом близько 14 мільйонів людей, зокрема людей похилого віку, клінічно вразливих, а також медичних та соціальних працівників.

У країні щодня вакцинують близько 200 тисяч людей.

Нагадаємо, 8 січня Незалежне Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення Британії схвалило використання вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna на території королівства. Держава отримає 17 млн доз вакцини Moderna.

Як писало РБК-Україна, з 4 січня у Великобританії ввели третій локдаун через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом. З листопада кількість щоденних заражень у Королівстві зросла більш ніж удвічі.