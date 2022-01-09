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У Британії підвищать оборону замку королеви. Нещодавно туди проник озброєний чоловік

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Неділя 09 січня 2022 16:03
У Британії підвищать оборону замку королеви. Нещодавно туди проник озброєний чоловік Фото: королева Великої Британії Єлизавета ІІ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Британії, після інциденту з озброєним чоловіком, який проник на територію Віндзорського замку - планують підвищити оборону королівського палацу. Незабаром він стане безпольотною зоною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Починаючи з 27 січня літакам й безпілотникам буде заборонено пролітати над резиденцією королеви Британії Єлизавети II на висоті до 762 метрів. Заборона діятиме на відстані до 2,25 кілометра від стін замку.

Відповідні заходи були застосовані внаслідок інциденту, коли зловмисники з арбалетом проник на територію замку після публікації відеоролика "вбий королеву" напередодні Різдва.

Управління цивільної авіації, зі свого боку, відзначає, що заборона відповідає громадським інтересам.

У разі порушення повітряного простору - до резиденції будуть направлені винищувачі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як 26 грудня озброєний чоловік проник на територію замка королеви. У той момент там Єлизавета II святкувала Різдво.

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Великобританія Єлизавета II
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