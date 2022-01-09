У Британії підвищать оборону замку королеви. Нещодавно туди проник озброєний чоловік

У Британії, після інциденту з озброєним чоловіком, який проник на територію Віндзорського замку - планують підвищити оборону королівського палацу. Незабаром він стане безпольотною зоною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Починаючи з 27 січня літакам й безпілотникам буде заборонено пролітати над резиденцією королеви Британії Єлизавети II на висоті до 762 метрів. Заборона діятиме на відстані до 2,25 кілометра від стін замку.

Відповідні заходи були застосовані внаслідок інциденту, коли зловмисники з арбалетом проник на територію замку після публікації відеоролика "вбий королеву" напередодні Різдва.

Управління цивільної авіації, зі свого боку, відзначає, що заборона відповідає громадським інтересам.

У разі порушення повітряного простору - до резиденції будуть направлені винищувачі.