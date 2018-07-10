У Британії постраждалий від нового отруєння "Новачком" прийшов до тями

Постраждалий від отруєння "Новачком" у Еймсбері, прийшов до тями

Британець Чарлі Роулі, постраждалий від отруєння "Новачком" у Еймсбері, прийшов до тями. Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву лікарні в Солсбері.

Лікарі повідомили, що констатують "невелике, але значне покращення" стану Чарлі Роулі.

Повідомляється, що зараз він знаходиться у стабільно критичному стані. У лікарні зазначили, що Роулі "все ще не дуже добре себе почуває" і потребує цілодобової допомоги лікарів.

Нагадаємо, у Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною близько Солсбері.Чоловік і жінка були знайдені увечері в суботу, 30 червня, в будинку у місті Еймсбері без свідомості. Пізніше стало відомо, що люди були отруєні нервово-паралітичним речовиною "Новичок".