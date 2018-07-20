У Британії потерпілого від нового отруєння "Новачком" виписали з лікарні

Новини Надзвичайні події 20.07.2018 - 20:31
Ілюстративне фото (Getty Images)
Ілюстративне фото (Getty Images)

45-річного чоловіка виписали через три тижні після госпіталізації

Потерпілого від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" британця Чарлі Роулі виписали з лікарні. Про це повідомляє ВBС.

45-річного чоловіка виписали через три тижні після госпіталізації.

Нагадаємо, у Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною поблизу Солсбері. Чарлі Роулі і Дон Стерджес були знайдені ввечері 30 червня в будинку у місті Еймсбері без свідомості. Пізніше стало відомо, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

9 липня Стерджес померла. Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що до загибелі жінки від "Новачка" призвела російська атака.

10 липня Роулі, постраждалий від отруєння "Новачком" у Еймсбері, прийшов у свідомість.

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