У Британії для відвідування нічних клубів буде потрібно COVID-сертифікат

Міністр з вакцинації Британії Надім Захаві заявив, що з цього моменту для входу в нічні клуби та інші місця скупчення людей буде вимагатися підтвердження того, що люди повністю щеплені від коронавірусу.

До цього часу в деяких закладах будуть вимагатися пропуску COVID, які показують, вакциновані ви або у вас негативний тест на вірус, хоча це залишається добровільним.

При цьому прем'єр-міністр Борис Джонсон залишив за собою право "санкціонувати" перепустки в спробі допомогти приборкати зростаючі випадки захворювання коронавірусом.

"Ми продовжуємо закликати нічні клуби використовувати пропуск COVID, щоб вони могли перевірити, чи були люди двічі щеплені або нещодавно здавали негативні аналізи - я думаю, це в їхніх інтересах і в інтересах відвідувачів", - заявив прес-секретар Джонсона.

Схема COVID Pass, запущена через додаток NHS, використовується для того, щоб допомогти нічним розважальним закладам відновити роботу.

Спочатку пропуск був запущений як спосіб підтвердження безпеки людей для відвідування пробних заходів, таких як спортивні матчі, фестивалі та концерти, або для підтвердження їх безпеки для поїздок за кордон.