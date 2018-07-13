У Британії поліція знайшла джерело отруєння "Новачком" у Еймсбері

У будинку жителя Еймсбері виявили ємність, в якій містилась нервово-паралітична речовина

У Великобританії поліція сьогодні, 13 липня, виявила в будинку жителя Еймсбері Чарлі Роулі ємність, в якій містилася нервово-паралітична речовина "Новачок". Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що пляшка, в якій знаходився "Новачок", була знайдена 11 липня. Аналіз в лабораторії підтвердив, що в ній знаходилась нервово-паралітична речовина. Однак поки що невідомо, як банка потрапила до Роулі.

"Це, безумовно, важливий і позитивний зсув. Але ми не можемо гарантувати, що речовини більше ніде не залишилося, тому будемо тримати оточення протягом деякого часу", - розповів голова контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Ніл Басу.

Нагадаємо, 10 липня британець Чарлі Роулі, постраждалий від отруєння "Новачком" у Еймсбері, прийшов до тями.

Як відомо, в Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною близько Солсбері. Чоловік і жінка були знайдені увечері в суботу, 30 червня, в будинку у місті Еймсбері без свідомості. Пізніше стало відомо, що люди були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок".