У Британії підтвердили два випадки зараження штамом "омікрон"

"Нам стало відомо про два випадки захворювання у Великобританії "омікрон". Ці два випадки пов'язані між собою і мають зв'язок з поїздками до Південної Африки. Ці люди самоізолюються в своїх сім'ях, поки проводиться подальше тестування і пошук контактів", - написав міністр.

При цьому він додав, що вірус виявили в Ноттінгемі і Челмсфорді.

"Як запобіжний захід ми проводимо додаткове цільове тестування в постраждалих районах - Ноттінгемі і Челмсфорді - і секвенуємо всі позитивні випадки. Це швидко розвивається ситуація, і ми робимо рішучі кроки для захисту здоров'я населення", - додав Джавід.

Міністр також підкреслив, що МОЗ Британії додасть чотири країни в "червоний список" для мандрівників з 28 листопада.

"Ми також додаємо Малаві, Мозамбік, Замбію і Анголу в "червоний список" для мандрівників - з 4:00 неділі. Якщо ви повернулися звідти протягом останніх 10 днів, ви повинні ізолюватися і здати аналізи ПЛР. І якщо ви маєте право на вакцинацію - зараз саме час зробити її", - додав він.