У Британії планують посилити захист чиновників після вбивства депутата

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель заявила, що відомство розглядає питання про посилення охорони членів парламенту при зустрічах з виборцями. Таке рішення було запропоновано після того, як був убитий британський депутат Девід Амесс під час зустрічі з виборцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"У британських законодавців є безліч можливостей посилити власний захист, наприклад, заздалегідь призначати зустрічі з виборцями і перевіряти людей, з якими їм належить зустрітися", - заявила глава МВС Британії. Однак Патель визнала, що для запобігання майбутніх нападів можна зробити ще більше.

"Ми повинні усунути всі прогалини там, де, на нашу думку, є побоювання", - сказала вона.

Міністр повідомила, що питання про присутність поліції на заходах для виборців розглядається, додавши, що британський уряд зробить "абсолютно все" для захисту законодавців.

На думку глави МВС Британії, вбивство Девіда Амесса не повинно змінити відносини між законодавцями і їх виборцями.

"Це ніколи, ніколи не повинно порушити зв'язок між обраним представником і його демократичною роллю, відповідальністю і боргом перед людьми, які його обрали", - сказала вона.