У Британії планують відстороняти від роботи невакцинованих медиків та соцпрацівників

У МОЗ наголошують, що люди, які проживають в будинках для літніх людей особливо сильно постраждали від COVID-19, тому вакцинація персоналу там вкрай необхідна.

"Реальність така, що один з кращих способів захистити людей, що живуть в будинках для літніх людей - це переконатися, що персонал вакцинований", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що уряд за півтора місяця має розглянути питання про те, чи повинні вимоги вакцинації застосовуватися до медичних і соціальних працівників.

Це буде означати, що тільки ті, хто повністю вакцинований (якщо не мають на це медичних протипоказань) можуть бути залучені для надання медичних і соціальних послуг.

Однак критики обов'язкової вакцинації стверджують, така політика призведе до того, що багато хто може звільнитися і це призведе до нестачі медичного персоналу у кількості понад 120 тисяч.