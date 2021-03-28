У Британії першу дозу COVID-вакцини отримали більше 30 мільйонів осіб

У Великобританії вже більше 30 мільйонів людей отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавіруса. Це 57% дорослого населення країни.

Влада вкладається в терміни вакцинації людей у віці від 50 років з групи ризику до 15 квітня.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі сподіваються зробити 420 мільйонів доз вакцини від коронавіруса до середини літа. Частина з цієї кількості хочуть передати іншим країнам.

Також повідомлялося, що єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня.Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.