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У Британії першу дозу COVID-вакцини отримали більше 30 мільйонів осіб

Автор: Роман Тверденко

У Великобританії вже більше 30 мільйонів людей отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавіруса. Це 57% дорослого населення країни.

Про це повідомляє The Guardian.

До неділі першу дозу отримали 30 151 287 осіб, а другу дозу - 3,5 мільйона чоловік, що дорівнює 6% дорослого населення.

Влада вкладається в терміни вакцинації людей у віці від 50 років з групи ризику до 15 квітня.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі сподіваються зробити 420 мільйонів доз вакцини від коронавіруса до середини літа. Частина з цієї кількості хочуть передати іншим країнам.

Також повідомлялося, що єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня.Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.

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Новини України Вакцина від коронавірусу
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