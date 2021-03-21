У Британії очікують, що частина COVID-обмежень буде діяти ще кілька років

Частина м'яких обмежень, пов'язаних з пандемією коронавіруса, можуть діяти протягом ще декількох років. Все впирається в темпи вакцинації у всьому світі.
Про це заявила керівник процесу імунізації Національної служби охорони здоров'я Великобританії Мері Рамсей, повідомляє The Guardian.
Вона зазначила, що в країні можуть залишитися ряд несуттєво ускладнюють життя обмежень на зразок соціальної дистанції і використання масок в громадських місцях.
Рамсей вважає, що від цих заходів не можна відмовитися відразу після завершення вакцинації в Британії і повернутися до нормального життя, оскільки хвороба буде і далі поширюватися певним чином з-за відставання в вакцинації в різних частинах світу.
"протягом кількох років обмеження. По крайней мере, до тих пір, поки інші частини світу не будуть вакциновані так само добре, як ми, і цифри всюди не знизяться. Після цього ми зможемо дуже поступово повернутися до нормальної ситуації". - сказала лікар.
Нагадаємо, у Великобританії першу дозу вакцини від коронавіруса отримали вже більше половини дорослого населення країни.
Також повідомлялося, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca. Компанія поставила тільки частина узгодженого кількості препарату.