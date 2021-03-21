У Британії очікують, що частина COVID-обмежень буде діяти ще кілька років

Частина м'яких обмежень, пов'язаних з пандемією коронавіруса, можуть діяти протягом ще декількох років. Все впирається в темпи вакцинації у всьому світі.

Вона зазначила, що в країні можуть залишитися ряд несуттєво ускладнюють життя обмежень на зразок соціальної дистанції і використання масок в громадських місцях.

Рамсей вважає, що від цих заходів не можна відмовитися відразу після завершення вакцинації в Британії і повернутися до нормального життя, оскільки хвороба буде і далі поширюватися певним чином з-за відставання в вакцинації в різних частинах світу.

"протягом кількох років обмеження. По крайней мере, до тих пір, поки інші частини світу не будуть вакциновані так само добре, як ми, і цифри всюди не знизяться. Після цього ми зможемо дуже поступово повернутися до нормальної ситуації". - сказала лікар.