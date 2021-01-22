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У Британії обговорюють можливість виплат для хворих COVID-19

Автор: Роман Тверденко

Влада Великобританії розглядає можливість виплат тим, хто отримав позитивний тест на коронавірус. Обговорюється сума в 500 фунтів.

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Про це повідомляє The Times.

В уряді такі виплати розглядають в рамках заходів, які повинні зняти перешкоди для боротьби з поширенням коронавірусу. Розрахунок на те, що виплати допоможуть частково покрити період без роботи і люди будуть більше готові до самоізоляції у світлі можливості продовження локдауна до літа.

Передбачається, що для виплат зараженим коронавірусом потрібно буде виділяти по два мільярди фунтів в місяць. У той же час, коло тих, кому будуть виплачувати ці гроші, може бути обмежене до осіб, які не можуть працювати з дому.

В Британії залишається складна ситуація з пандемією коронавірусу. Щоденний приріст нових випадків знижується, а смертність не йде на спад.

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон відмовився називати орієнтовні дати виходу з поточного локдауна в країні.

Також у п'ятницю, 22 січня, розігнала поліція Великобританії весілля з майже 400 гостями. Вони порушили карантинні обмеження, згідно з яким дозволяється присутність тільки шести чоловік.

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