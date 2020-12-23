У Британії виявили найбільшу кількість нових випадків COVID-19 з початку пандемії

Фото: Британія (pexels)

У Великій Британії зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус за добу. Вперше з початку пандемії виявили 36 804 нових випадки.

Про це повідомляє Sky News.

За добу від коронавірусу померла 691 людина - найбільша кількість за останній місяць.

Загалом від початку пандемії в Британії зареєстрували 2 116 573 випадки коронавірусу.

В матеріалі РБК-Україна повідомлялось, що поширення нового штаму коронавірусу у Великобританії викликало оперативну реакцію інших європейських країн, котрі закрили кордони для жителів Сполученого Королівства. А також побоювання про те, що вже розроблені вакцини проти COVID-19 можуть виявитися неефективними – що, втім, спростовується епідеміологами.

Водночас раніше стало відомо, що уряд України не планує вводити заборону на в'їзд в країну з Великобританії з-за нового штаму коронавірусу. При цьому для мандрівників з Британії будуть діяти ряд обмежень.