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У Британії за тиждень щепили COVID-вакциною майже 140 тисяч людей

Автор: Андрій Козловський

У Британії за перший тиждень вакцинації від коронавірусу щепили вже 137 897 людей. Щеплення в країні проводять вакциною Pfizer/BioNTech.

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Про це повідомляє The Guardian.

За словами британського міністра Надіма Захаві, який є відповідальним за впровадження вакцинації, у Британії спостерігається гарний початок програми вакцинації.

"Минуло 7 днів, і ми зробили: Англія: 108 тисяч, Уельс: 7 897, Північна Ірландія: 4 тисячі, Шотландія: 18 тисяч. Всього у Британії: 137 897 осіб", - повідомив він у Twitter.

Зазначається, що вакцинація препаратом Pfizer/BioNTech вже відбувається в США, Канаді та інших країнах.

Нагадаємо, у Великобританії вакцинація від COVID-19 почалася 8 грудня 2020 року. Першими в країні вакцинують медиків та людей старше 80 років.

Також РБК-Україна писало, що 15 грудня, уряд Польщі прийняв Національну програму вакцинації від COVID-19. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що пріоритетом уряду є вакцинація як можна більшого числа людей.

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