У Британії назвали вакцини, які втрачають ефективність після введення другої дози

"Нові дослідження показують, що імунітет, який забезпечується двома дозами вакцин Pfizer та AstraZeneca, починає слабшати протягом шести місяців", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що вакцина Pfizer ефективна на 88% через місяць після введення другої дози, але вже через 5-6 місяців захист знижується до 74%.

Натомість вакцина AstraZeneca забезпечує 77% захист від інфекції через місяць після другої дози, проте через 4-5 місяців захист знижується до 67%.

Вказано, що дослідження проводилося за зразками 1,2 млн результатів тестів від COVID-19.

Вчені припускають, що в найгіршому сценарії взимку захист від коронавірусу серед вакцинованих людей похилого віку може стати нижче 50%.