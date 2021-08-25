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У Британії назвали вакцини, які втрачають ефективність після введення другої дози

Автор: Марія Кучерявець

Британські вчені заявили, що ефективність вакцин починає знижуватися після щеплення другою дозою. Мова йде про препарати Pfizer та AstraZeneca.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Нові дослідження показують, що імунітет, який забезпечується двома дозами вакцин Pfizer та AstraZeneca, починає слабшати протягом шести місяців", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що вакцина Pfizer ефективна на 88% через місяць після введення другої дози, але вже через 5-6 місяців захист знижується до 74%.

Натомість вакцина AstraZeneca забезпечує 77% захист від інфекції через місяць після другої дози, проте через 4-5 місяців захист знижується до 67%.

Вказано, що дослідження проводилося за зразками 1,2 млн результатів тестів від COVID-19.

Вчені припускають, що в найгіршому сценарії взимку захист від коронавірусу серед вакцинованих людей похилого віку може стати нижче 50%.

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ВеликобританіяВакцина від коронавірусу