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У Британії назвали ще один симптом зараження штамом "Омікрон"

Автор: Артур Родивилов

Шкірний висип може вказувати на зараження штамом "Омікрон". Раніше вчені встановили, що більшість проявів нового варіанту інфекції нагадує звичайну застуду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Медики і вчені проаналізували дані програми Zoe Covid Symptom (використовується для спостереження за симптомами COVID-19) та прийшли до висновку, що поява висипу можна вважати ключовою ознакою нового штаму.

"У різних пацієнтів почервоніння на шкірі відрізняються один від одного. Хтось скаржився на сильний свербіж, інші, навпаки, відзначали, що припухлості ніяк не турбують", - йдеться в статті.

Крім цього, уточнюється, що висип може виникнути на початковій стадії хвороби і закріпитися на довгий час.

До ознак інфікування "Омікроном", які раніше були озвучені медиками, також відносять закладеність носа, сухий кашель і хворобливі відчуття в попереку.

Відзначити, в Україні перший випадок зараження штамом "Омікрон" зафіксували 18 грудня. У МОЗ дали рекомендації, як не заразитися новим варіантом коронавірусу.

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