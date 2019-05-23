У Британії призначили нового лідера Палати громад

Заступника міністра фінансів Великобританії Мел Страйд призначили на посаду лідера Палати громад після відставки Андреа Лідсом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У середу, 22 травня, Лідсом подала у відставку після того, як заявила прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей, що не може підтримати ключове законодавство з Brexit.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 травня прем'єр-міністр Тереза Мей провела засідання уряду, під час якого обговорили компроміси покликані залучити підтримку членів парламенту від Лейбористської партії. Серед них - ідея тимчасових митних відносин з Європейським союзом до наступних виборів, а також заходи щодо захисту навколишнього середовища та прав працівників.

Проект закону поставлять на голосування в Палаті громад на початку червня.

Зазначимо, що Тереза Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу.

Крім того, Палата громад Великобританії схвалила регламент, який дозволяє королівства проводити автономну від Євросоюзу санкционную політику, що дозволить владі зберегти санкції проти Російської Федерації після Brexit.