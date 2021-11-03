В Британії розпочали випробування препарату від симптому постковідного синдрому

В Британії розпочали перше випробування препарату від м’язової слабкості під час коронавірусу. Його прийматимуть пацієнти, які тривалий час хворіють.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зазначається, що випробування проводитимуть на пацієнтах із коронавірусом, які не були госпіталізовані під час ранньої хвороби.

Препарат отримав назву AXA1125. Він націлений на дисфункцію клітин мітохондріїв, які є "енергетичною установкою" для м'язів, оскільки після хвороби більшість пацієнтів скаржаться на тривалу й сильну втому.

У разі успіху, вчені зможуть випробувати препарат на пацієнтах, які страждають від синдрому хронічної втоми.