В Британії розпочали випробування препарату від симптому постковідного синдрому
Фото: в Британії розпочали випробування препарату від симптому постковідного синдрому (Getty Images)
В Британії розпочали перше випробування препарату від м’язової слабкості під час коронавірусу. Його прийматимуть пацієнти, які тривалий час хворіють.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що випробування проводитимуть на пацієнтах із коронавірусом, які не були госпіталізовані під час ранньої хвороби.
Препарат отримав назву AXA1125. Він націлений на дисфункцію клітин мітохондріїв, які є "енергетичною установкою" для м'язів, оскільки після хвороби більшість пацієнтів скаржаться на тривалу й сильну втому.
У разі успіху, вчені зможуть випробувати препарат на пацієнтах, які страждають від синдрому хронічної втоми.