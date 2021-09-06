RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Британії можуть продовжити COVID-обмеження ще на півроку

Автор: Сергій Пишкін

У Великобританії можуть продовжити COVID-обмеження ще на шість місяців. Кількість випадків зараження може різко зрости через початок навчального року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Закон про коронавірус планують продовжити пізніше цієї осені, попри те, що деякі з тимчасових обмежень вже втратили свою чинність.

За словами Бориса Джонсона, ігнорування продовження закону було б безвідповідальним вчинком з боку уряду Великобританії.

"Ці положення, в разі їх видалення, позбавлять уряд можливості захищати наймачів, наприклад, від виселення, або виплачувати допомогу у випадку хвороби тим, хто знаходиться в самоізоляції з першого дня", - відзначив прем'єр-міністр.

Джонсон додав, що продовження дії Закону про коронавірус гарантуватиме безпеку для населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКарантинКоронавірус