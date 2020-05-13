У Британії від коронавірусу померли 275 працівників охорони здоров'я

Фото: Борис Джонсон (flickr number10gov)

Від вірусу померли 144 медики і 131 працівник соціального забезпечення

У Британії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли щонайменше 275 працівників охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на Mirror.

За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, коронавірус забрав життя 144 медиків і 131 працівника соціального забезпечення.

Також зазначається, що реальна цифра загиблих серед медперсоналу, ймовірно, буде набагато вищою.

Вчора загальна кількість загиблих від COVID-19 у Сполученому Королівстві перевищила 40 тис., що є найгіршим показником серед країн Європи.

Згідно з даними управління національної статистики, число смертей від COVID-19 у Великобританії може бути на 15% більшим через включення до статистики нових даних про летальні випадки в будинках престарілих.

Сьогодні Борис Джонсон оголосив про виділення додаткових 600 млн фунтів стерлінгів для боротьби з інфекцією в будинках престарілих. Джонсон наполягає, що там зараз спостерігається "помітне і значне скорочення" захворюваності і смертності від коронавірусу.