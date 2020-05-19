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У Британії від коронавірусу померла українка

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 18:21
У Британії від коронавірусу померла українка
Фото: людина під час дезінфекції території від коронаивируса (РБК-Україна)

Жінці було 42 роки

У Великобританії від коронавіруса COVID-19 померла громадянка України. Жінка померла 17 травня в графстві Суррей.

Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Посольство України у Великобританії отримало інформацію про смерть громадянки України, 1978 р. н., інфікованої коронавірусом", - заявив Погорільців.

За його словами, українка померла 17 травня у місті Чертсі, графство Суррей. Посольство надає сприяння родичам померлої по оформленню необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла. Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС і посольства України у Великобританії.

Відзначимо, в Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків зараження COVID-19. За добу коронавірус підтвердили у 260 людей. При цьому загальна кількість хворих в країні становить 18 876 осіб. Померли від COVID-19 в Україні майже 550 пацієнтів, які одужали понад 6 тисяч.

Також РБК-Україна писало, що початок спаду пандемії коронавірус в Україні може відбутися в третій декаді травня 2020 року.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України ВеликобританияпреступленияКоронавірус
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