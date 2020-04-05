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У Британії через коронавірус з тюрем випустять приблизно 4 000 ув’язнених

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 06:57
У Британії через коронавірус з тюрем випустять приблизно 4 000 ув’язнених
Ілюстративне фото (facebook.com/foreignoffice)

У Мін'юсті Британії зазначили, що звільнятимуть лише "злочинців низького ризику"

У Великій Британії достроково звільнять з в'язниць приблизно 4 тисячі ув’язнених, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

У Мін'юсті Британії зазначили, що звільнятимуть "злочинців низького ризику". Засуджені за насильницькі правопорушення та злочини сексуального насильства залишатимуться за гратами.

У відомстві також наголосили, що права на дострокове звільнення не матимуть засуджені за порушення, пов’язані з пандемією COVID-19, зокрема, такі як кашель на працівників надзвичайних служб або викрадення засобів індивідуального захисту.

Звільнених в'язнів будуть відстежувати за допомогою електронних пристроїв, вимагаючи від них залишатися вдома.

За останніми даними університету Джона Хопкінса, у Великій Британії зафіксували 42 479 випадків інфікування коронавірусом: 4 313 людей померли, 215 - одужали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський принц Чарльз заразився коронавірусом і провів сім днів в самоізоляції.

Пізніше стало відомо про зараження прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. За його словами, у нього з'явилися симптоми, а коли він пройшов тест, то отримав позитивний результат на COVID-19.

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