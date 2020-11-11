У Британії від коронавірусу за добу померла рекордна кількість людей з травня

Фото: прапор Британії (unsplash)

У вівторок, 10 листопада, у Великобританії зареєстрували понад 500 летальних випадків через коронавірус. Це найвищий показник з травня.

Про це повідомляє The Guardian.

Впродовж доби від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 532 пацієнти. У них інфекцію підтвердили впродовж 28 днів. Це найвищий показник від 12 травня, коли в Британії зафіксували 614 смертей.

Водночас у вівторок добовий показник летальних випадків різко зріс у порівнянні з понеділком, коли повідомили про 194 смерті.

Напередодні начальник штабу оборони Великобританії Нік Картер заявив, що викликана пандемією COVID-19 коронакриза може призвести до нової світової війни. Це станеться, якщо більш дрібні конфлікти вийдуть з-під контролю.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прогнозує вдвічі вищу смертність від коронавірусу цієї зими, ніж було під час першої хвилі пандемії. Тому він планує запропонувати британському парламенту ввести локдаун на один місяць.

Нагадаємо, за останню добу в Італії зафіксували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом. Водночас вперше з квітня кількість померлих наблизилася до 600.