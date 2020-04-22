У Британії від коронавірусу могли померти понад 40 тис. осіб

Смертність від коронавірусу у Британії може бути значно вищою, ніж повідомляється в офіційних даних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання проаналізували поточну статистику і стверджує, що коронавірус міг забрати життя щонайменше 41 тис. британців. Така оцінка смертності базується на даних, опублікованих напередодні Управлінням національної статистики (ONS). Там повідомлялося, що число загиблих у Британії може бути на 41% вищим, ніж повідомлялося спочатку, через смерті за межами лікарень.

Наразі у Британії офіційно підтверджено 17 тис. 377 випадків смерті від коронавірусу. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я країни. Наголошується, що ці цифри не враховують випадки смерті в будинках для літніх людей чи в громадах.

Фото: порівняння різних методів вимірювання смертності від коронавірусу в Англії (mirror.co.uk)

"Є побоювання, що уряд недооцінює реальну цифру через те, що не включає у свої щоденні оновлення дані про смерті, які відбуваються не у лікарнях", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше Управління національної статистики Британії заявило, що офіційна смертність від коронавірусу в Англії та Уельсі була занижена майже наполовину.

Також повідомлялося, що в Британії зростає щоденне число смертельних випадків. Так, 21 квытня було зафіксовано 823 смерті внаслідок COVID-19, що майже вдвічі більше, ніж 20 квітня.