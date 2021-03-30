У Британії до кінця квітня можуть схвалити вакцину Novavax. Її закупила Україна

Професор Пол Хіт, який очолює випробування вакцини Novavax в Британії заявив, що швидке схвалення препарату дозволить Великобританії продовжить високі темпи вакцинації в країні і залишитися лідером у світі за темпами видачі щеплень.

Британія замовила 60 мільйонів доз цієї вакцини, випробування якої для схвалення проходили в країні.

Україна погодила 10 мільйонів доз вакцини Novavax, яка буде вироблятися на потужностях Інституту сироватки в Індії. Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що Україна може домовитися про поставки ще 5 мільйонів доз цього препарату.

Третя фаза випробування вакцини NVX CoV2373 проходила у Великобританії. Дослідження охоплювало понад 15 тисяч учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них були старше 65 років.