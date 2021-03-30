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У Британії до кінця квітня можуть схвалити вакцину Novavax. Її закупила Україна

Автор: Роман Тверденко

В Британії до кінця квітня можуть дозволити використання вакцини від коронавіруса розробки Novavax. Її поставки у великій кількості погодило український уряд.

Про це повідомляє London Evening Standard.

Професор Пол Хіт, який очолює випробування вакцини Novavax в Британії заявив, що швидке схвалення препарату дозволить Великобританії продовжить високі темпи вакцинації в країні і залишитися лідером у світі за темпами видачі щеплень.

Британія замовила 60 мільйонів доз цієї вакцини, випробування якої для схвалення проходили в країні.

Україна погодила 10 мільйонів доз вакцини Novavax, яка буде вироблятися на потужностях Інституту сироватки в Індії. Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що Україна може домовитися про поставки ще 5 мільйонів доз цього препарату.

Третя фаза випробування вакцини NVX CoV2373 проходила у Великобританії. Дослідження охоплювало понад 15 тисяч учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них були старше 65 років.

Нагадаємо, вакцина від коронавіруса Novavax показала ефективність 96,4% проти вихідного варіанту коронавіруса. На 86,3% вона ефективна проти британського штаму.

Компанія також заявила, що якщо мова йде про важкому перебігу хвороби, препарат продемонстрував 100% ефективності.

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Новини України Вакцина від коронавірусу
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