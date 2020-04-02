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У Британії кількість жертв COVID-19 наблизилася до 3 тисяч

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 17:10
У Британії кількість жертв COVID-19 наблизилася до 3 тисяч
Ілюстративне фото (twitter.com/emmavolney)

Підтвердили з початку спалаху 33,7 тис. випадків

Кількість летальних випадків коронавірусу у Британії наблизилася до 3 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За даними британського Міністерства охорони здоров'я, станом на 2 квітня на території Сполученого Королівства зафіксовано 2 921 смерть хворого на коронавірус.

Крім того, станом на ранок перевірку на коронавірус пройшли 163 194 людини, при цьому у 33 718 осіб тест на коронавірус дав позитивний результат.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у Британії за добу від коронавірусу померли понад півтисячі хворих. Станом на 9 ранку середи у Британії було зафіксовано 2 352 летальних випадки від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Центрі громадського здоров'я МОЗ представили детальну статистику по жертвах коронавірусу в Україні. Від коронавірусу померли 15 жінок та 5 чоловіків. Всі жертви старші 49 років.

Як відомо, станом на 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом становить 804. Від коронавірусу померли 20 людей, а 13 пацієнтів - видужали. За останню добу було зафіксовано 135 нових випадків.

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