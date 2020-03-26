У Британії не виключають продовження жорстких заходів на півроку через коронавірус

У Великобританії не виключають продовження обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом до шести місяців. Про це заявила заступник головного санітарного лікаря Великобританії Дженні Харріс, передає Reuters.

За її словами, деякі заходи, які обмежують соціальну взаємодію британців, є ефективним способом боротьби з коронавірусом.

"Ми можемо побачити продовження обмежень на найближчі шість місяців. Це не звучить неправдоподібно. Ми починаємо бачити деякий прогрес. Але ми не повинні знімати обмеження", - сказала Харріс.

При цьому вона відмовилася давати прогнози щодо того, коли в Британії настане пік епідемії.

Зазначимо, станом на вечір 26 березня у Великобританії зафіксовано близько 10 тисяч випадків коронавіруса.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про серйозних обмеження, які вводяться в Британії у зв'язку з епідемією коронавіруса. Зокрема забороняються зборів у кількості не більше двох осіб, якщо це не члени однієї сім'ї.

Також РБК-Україна писало, що парламент Великобританії призупинив проведення засідань на чотири тижні у зв'язку зі спалахом коронавіруса.