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У Британії шукають таємного носія "бразильського" штаму COVID-19

Автор: Ігор Литвиненко

У Великобританії почалися пошуки одного з шести перших носіїв "бразильского" штаму коронавірусу. Людина не заповнила реєстраційну карту перед здачею тесту.

Про це повідомляє Sky News.

Наголошується, що на цей час в Британії виявили шість випадків бразильського COVID-19 - по 3 в Шотландії і 3 в Англії. У Шотландії відомі всі троє інфікованих, в Англії - одна людина залишається невідомим.

Позитивний результат був зафіксований 14 лютого. Таким чином, сам тест робився вдень або двома днями раніше. Британська влада просить всіх громадян, які 12-13 лютого здавали тест на коронавірус і не отримали результат, або якщо вони знають, що не заповнили реєстраційну форму, повідомити про себе.

При цьому паралельно намагаються знайти всіх пасажирів рейсу з бразильського Сан-Пауло, який прибув до Лондона 10 лютого транзитом через Цюріх. З високою ймовірністю хворий "бразильським" COVID міг бути пасажиром цього рейсу.

"Бразильський" штам коронавірусу був вперше виявлений в Манаусі. Є припущення, що цей вірус є більш заразним, ніж "британський" штам COVID і може нести більший опір нинішнім вакцинам від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Британії виявили перші випадки бразильського коронавірусу.

Також повідомлялося, що вчора у Британії виявили мінімальне за останні п'ять місяців число нових випадків COVID.

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