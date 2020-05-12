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В Британії шукають добровольців для випробування препаратів від COVID-19

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 13:00
В Британії шукають добровольців для випробування препаратів від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Понад 500 лікарів звернулися до людей, у яких з'явився тривалий кашель, або висока температура

У Великій Британії шукають добровольців для випробування препаратів від коронавірусу, які будуть розраховані на людей старше 50 років. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, лікарі Британії звернулись до громадян, у яких спостерігається висока температура, або кашель, з проханням протестувати наявні препарати. Це дозволить команді Оксфордського університету порівняти з поточним найкращим доступним лікуванням ряд методів лікування низького ризику, рекомендованих групою експертів.

Як зазначається, заповнити онлайн-анкету на випробування препаратів можуть пацієнти старше 50 років з супутніми проблемами зі здоров'ям. Під час досліджень, кожного дня на термін до чотирьох тижнів їм буде запропоновано відповісти на деякі онлайн-питання про їх стан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для запобігання поширенню коронавірусної інфекції Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Оксфордський університет випробовують п'ять ліків проти коронавірусу у лікарнях Великобританії.

Також Великобританія заявила про ще 210 жертв коронавірусу, таким чином загальне число загиблих через COVID-19 у країні досягло 32 065.

Теги Новини України ВеликобританиямедпрепаратыиспытанияКоронавірус
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