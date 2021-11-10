У Британії хочуть запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію для медиків

Пропозицію про вакцинацію, яку лікарі мають пройти в обов'язковому порядку, вніс міністр охорони здоров'я країни Саджід Джавід. Він вважає, що всі медики та співробітники соціальних служб мають бути щеплені від COVID-19.

"Ми повинні уникати шкоди, що можна запобігти, і захищати пацієнтів у NHS, захищати колег у NHS і, звичайно ж, захищати саму NHS. Тільки ті колеги, які можуть довести, що вони повністю вакциновані від COVID-19, можуть бути найняті або задіяні в цих умовах", - сказав урядовець.

Він також зазначив, що таке нововведення поки що не було дійсним через побоювання, що медики, які не хочуть вакцинуватися, звільнятимуться. А обов'язкову вакцинацію запровадять лише у разі схвалення парламентом. Тоді виконання умов у країні розпочнуть з 1 квітня наступного року.

Джавід додав, що згідно з останніми даними, 90% співробітників NHS отримали як мінімум дві дози вакцини від COVID-19, хоча в деяких фондах ця цифра наближається до 80%.