RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Британії хочуть запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію для медиків

Автор: Іванна Шовкун

У Британії планують запровадити обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для всіх співробітників Національної системи охорони здоров'я (NHS). Медики будуть зобов'язані зробити щеплення до 1 квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

Пропозицію про вакцинацію, яку лікарі мають пройти в обов'язковому порядку, вніс міністр охорони здоров'я країни Саджід Джавід. Він вважає, що всі медики та співробітники соціальних служб мають бути щеплені від COVID-19.

"Ми повинні уникати шкоди, що можна запобігти, і захищати пацієнтів у NHS, захищати колег у NHS і, звичайно ж, захищати саму NHS. Тільки ті колеги, які можуть довести, що вони повністю вакциновані від COVID-19, можуть бути найняті або задіяні в цих умовах", - сказав урядовець.

Він також зазначив, що таке нововведення поки що не було дійсним через побоювання, що медики, які не хочуть вакцинуватися, звільнятимуться. А обов'язкову вакцинацію запровадять лише у разі схвалення парламентом. Тоді виконання умов у країні розпочнуть з 1 квітня наступного року.

Джавід додав, що згідно з останніми даними, 90% співробітників NHS отримали як мінімум дві дози вакцини від COVID-19, хоча в деяких фондах ця цифра наближається до 80%.

Нагадаємо, Британія стала першою у світі країною, яка видала дозвіл на таблетки від COVID від компанії Merck.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВакцинація