В Британії фіксують найнижчий показник смертності від COVID з жовтня

Найнижчий показник перед цим був 26 жовтня, коли від ускладнень коронавірусу померли 102 британці.

Загальний показник смертності від Covid-19 в країні сягнув 122 953.

Водночас за добу позитивний результат тесту отримали 5 455 громадян Британії, що є найнижчим показником від 2 жовтня.

Раніше повідомлялось, що у Великобританії фіксували найнижчий приріст захворюваності на коронавірус з вересня минулого року.

Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії знизило рівень загрози у зв'язку з пандемією COVID-19. Загроза переповненість установ Національної служби охорони здоров'я (NHS) здоров'я відступила.