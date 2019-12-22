У Британії дві людини загинули в результаті нападу з ножем

Фото: місце пришестя (twitter.com)

Ще одна людина отримала серйозні поранення

У Британії дві людини загинули і одна отримала серйозні поранення в результаті нападу з ножем, який відбувся в неділю, 22 грудня, у місті Кролі в графстві Західний Сассекс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Express.

За даними газети, нападник був знайомий з жертвами, він затриманий. На місці інциденту знаходяться близько десяти поліцейських машин і півдюжини карет швидкої допомоги.

Телеканал Sky News з посиланням на поліцію повідомляє про те, що мова йде про "серйозний інцидент".

Нагадаємо, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. Двоє людей померли в результаті атаки.

Нападником виявився 28-річний Усман Хан, який був засуджений за злочини тероризму і звільнений з в'язниці в минулому році. Відомо, що Усман Хан був звільнений з в'язниці в грудні 2018 року по ліцензії. У Британії на людину, звільненого за ліцензії, поширюються умови на термін його ув'язнення після виходу з в'язниці. Газета "Таймс" повідомила, що Хан погодився носити електронний браслет.