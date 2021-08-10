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У Британії від COVID вакцинувалися понад 75% дорослого населення

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Британія, Вівторок 10 серпня 2021 19:40
У Британії від COVID вакцинувалися понад 75% дорослого населення Фото: у Британії від COVID вакцинувалися більше 75% дорослого населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Великобританії завершили вакцинацію від коронавірусу вже більше 75% дорослого населення країни. Майже 39,7 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона у Twitter.

"Наше неймовірне поширення вакцин забезпечило захист 3/4 дорослого населення Великобританії. Ми повинні пишатися цим величезним національним досягненням. Дуже важливо, щоб ті, хто ще не пройшов вакцинацію, зробили щеплення, щоб захистити себе, своїх близьких і дозволити нам безпечно користуватися нашими свободами", - написав він.

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