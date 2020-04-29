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В Британії будуть проводити тестування на COVID-19 усім, хто працює не з дому

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 15:25
В Британії будуть проводити тестування на COVID-19 усім, хто працює не з дому
Ілюстративне фото (УНІАН)

Також тестування можуть пройти постояльці і персонал будинків престарілих та громадяни, старші 65 років

Уряд Великобританії розширив список громадян, які мають право пройти тест на коронавірус. Про це повідомляє BBC.

Наголошується, що згідно з розширеним списком можливість пройти тестування на COVID-19 отримали громадяни, які працюють з дому, всі жителі і персонал будинків престарілих, а також громадяни, старші 65 років при наявності симптомів. До цього тестування проводилося всім медпрацівникам.

"З сьогоднішнього дня тестування на коронавірус в Англії стало доступним мільйонам громадян", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що уряд Британії планує проводити 100 тисяч тестувань на день.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що уряд Великобританії не планує поки послаблювати карантин введений у зв'язку з пандемією коронавіруса. Британський уряд побоюється другої хвилі епідемії після зняття обмежень.

Також повідомлялося, що в Люксембурзі планують провести тестування на коронавірус всього населення країни. Початок загальнонаціонального тестування заплановано на 19 травня, яке триватиме протягом місяця. Перевірку повинні пройти всі 600 тисяч жителів Люксембургу.

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